Várhattak volna, de inkább cselekedett a város

A baloldali pécsi városvezetés leginkább azzal magyarázza, hogy a vásárcsarnokot egy évre be kell zárni, mert a kormány idén nyáron döntött csak arról a pluszforrásról, ami ahhoz kell, hogy a közbeszerzési ajánlattal beérkezett magasabb vállalkozói díjnak megfelelően elindulhasson a beruházás. A nemzeti oldal által vezetett Komlón viszont hasonló szituációban nem vártak, hanem biztosították inkább a pluszforrást már idejekorán.

A balliberális városvezetés a pécsi vásárcsarnok kapcsán a korábbi önkormányzatot és a kormányt hibáztatja, mert érvelésük szerint az előző városvezetés idején – valójában közvetlenül az önkormányzati választások előtt néhány héttel – el kellett volna indítani a projektet, méghozzá a szükséges kormányzati támogatással együtt. A kormány szerintük azért késlekedett, mert az építkezéshez még szükséges plusz 415 millió forint odaítéléséről csak nemrég hozott határozatot.

A képet erősen árnyalja, hogy az immár tavaly október óta regnáló balliberális városvezetés csak nyáron döntött arról – tehát hónapokkal beiktatásuk után –, hogy saját forrásból kipótolja a szóban forgó többletköltséget, ezért csak akkor indították meg a beruházást.

A fideszes polgármester irányítása alatt Komlón viszont hasonló helyzetben már idejében cselekedtek, miközben a pécsihez képest jóval kisebb volumenű és méretű piac- és vásárcsarnok rekonstrukciójáról, tehát nem egy fejlesztési beruházásról volt szó.

– Nálunk is az eredetihez képest többletköltséggel járt a beruházás, és mi is kértük a kormányt, hogy pótolja ki az eredeti összeget 140 millióval. De mivel tudtuk, hogy a kormányzati határozat időbe telik, ezért a város úgy döntött, hogy amíg a kabinet nem bólint rá a kérdésre, addig az önkormányzat biztosítja a szükséges forrást – mondta Polics József polgármester, aki hozzátette azt is, hogy náluk is be kellett zárni a csarnokot az építkezés idejére, hiszen azt az épületet újították fel, ahol árusítottak, de nagyobb problémák elkerülésével meg tudták oldani az árusítást, gyakorlatilag a csarnok szomszédságában.