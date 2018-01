Még várni kell az új vásárcsarnokra

Még egy jó ideig a régi piaccsarnokban vásárolhatnak a pécsiek, az új épület megépítésére még várni kell.

Mint azt korábban megírtuk, az új vásárcsarnok a távolsági autóbusz-pályaudvar és az Ipari utca közötti területen épül meg a tervek szerint. Lapunk megkeresésére Páva Zsolt, Pécs polgármestere elmondta, a tervek megkapták az építési engedélyt, így a kivitelezési közbeszerzés az év első felében megindulhat. Szerettük volna megtudni, hogy pontosan mikor kezdődnek a munkálatok, ám a konkrét dátumot csak a közbeszerzés lezárása után tudják csak megmondani.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Helyi gazdaságfejlesztés pályázatán elnyert összegből valósul meg. Az új vásárcsarnok megépítését a tervezők két évvel ezelőtt előzetesen két és fél milliárd forintra becsülték, a pontos számokat a közbeszerzési eljárás lezárása után lehet csak meghatározni, tette hozzá a polgármester.

Az egyéb költségekre több mint 284 millió forint lett elkülönítve, többek között a tervezésre, műszaki ellenőrre, hatósági díjakra, projektmenedzsmentre és egyéb tartalékokra.

Mindezek felett a magyar kormány ötszázmillió forintos támogatásban részesítette a pécsi önkormányzatot, amelyből a leendő csarnok telkét vásárolta meg a város a tavalyi év során.

Új autóparkolókat is kialakítanak

A Gettoplan–Blueplan konzorcium tervei alapján készül el az új pécsi vásárcsarnok. Így egy Ybl-díjas építész, a pécsi Getto Tamás és a Junior Príma-díjas Sztranyák Gergely is részt vesz az új csarnok megalkotásában. A régi vásárcsarnok pedig csak akkor fog bezárni, amikor az új teljesen elkészült, és valamennyi bérlő maradéktalanul át tudott költözni az új csarnokba. Idén még biztosan nem kerül erre sor. Mint Páva Zsolt polgármestertől megtudtuk, az új vásárcsarnok megépítése új parkolóhelyek létesítésével is együtt jár, ezzel kapcsolatban jelenleg is folyamatban vannak az egyeztetések a részletekről.

Ráférne a városra egy modern épület

Varga Zsoltot a hétvégi piacozása során állítottuk meg. A férfi évek óta rendszeresen vásárol a pécsi csarnokban, amit még 1980-ban adták át. Arra voltunk kíváncsiak mi a véleménye a régi épületről, és mit szól az újhoz.

– Szívesen járok a csarnokba, mert rengeteg friss zöldség, gyümölcs közül válogathatok – mondta el lapunknak Varga Zsolt. – Már névről ismerem az eladókat, tudom, hol, mit érdemes venni. Ráférne erre a városra, hogy egy új, korszerű csarnokkal gyarapodjon. A terveket láttam az interneten, egészen modern, tágas építménynek tűnik. Remélem, jövőre elkészül. Biztosan akkor is ide járok majd – tette hozzá.