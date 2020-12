Vegyünk baranyait! Helyi vállalkozók kapnak segítséget

A Kereskedelmi és Iparkamara #Heti1Helyi címmel indított kampányt annak érdekében, hogy a helyi lakosok és vállalkozók figyelmét felhívja arra, hogy ők maguk mit tehetnek a helyi vállalkozások túléléséért.

Még csak pár napja indult el a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara helyi vállalkozásokat támogató kampánya, de máris rengetegen csatlakoztak hozzá a kézművesektől kezdve az éttermekig. Ha ajándékot keresünk, akkor válogathatunk többek között a különleges táskák és egyedi kiegészítők között, az ünnepi asztalra pedig megtalálhatjuk a tökéletes ételeket és italokat. A lényeg, hogy a helyi vállalkozások ajánlatai között nézelődhetünk, hiszen a járványhelyzet miatt szükségük van a támogatásunkra.

A kamara a #Heti1Helyi elnevezésű kampánnyal tehát arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy vegyenek hetente legalább egyszer egy helyi terméket, rendeljenek legalább hetente egyszer étteremből, vegyenek igénybe hetente legalább egy helyi szolgáltatást és népszerűsítsék is ezt, hogy mások is kövessék a példájukat. A kampány által a vállalkozásnál forgalmat generálva segíthet mindenki, hogy a helyi szervezetek megtarthassák dolgozóikat. Ahogy a kamara közleményében is írta, a #Heti1Helyi elnevezés minden helyi termék és szolgáltatás vásárlására való buzdításban használható lesz a továbbiakban, legyen szó gasztronómiáról, egyedi termékről, szolgáltatásról, és nemcsak Pécsre, hanem egész Baranyára.

A kezdeményezésnek már létre is hoztak egy Facebook-oldalt, ami egyenesen a vállalkozók által a saját Facebook-profiljukon megfogalmazott ajánlatra irányítja a vásárlót, érdeklődőt. A kampány így a vállalkozó részére valós időben hozhat forgalmat. Csatlakozni még most is tud bárki, ehhez csak egy üzenetet kell írni a [email protected] e-mail-címre, ezután a részvételhez szükséges grafikai anyagokat – kampány logót és Facebook-profilkép keretet, borítóképet – megküldi a kamara.

Várják a posztot

A jelentkezésnél az is fontos, hogy a szervezetnek legyen olyan Facebook-posztja, vagy a honlapon olyan anyaga, ami aktuális és megosztható. Ilyen lehet például a heti menü, hétvégi menü, karácsonyi ajánlat, illetve egy-egy fotó az adott termékekről, szolgáltatásról. A megosztásra szánt anyagokat a vállalkozások Messengeren küldhetik el a #Heti1Helyi Facebook-oldalnak.