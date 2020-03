Veszélyben a kisvállalkozók a terjedő kór miatt

Immár világossá vált, a koronavírust csak a gazdasági teljesítményt súlyosan visszavető lépésekkel lehet megfékezni szerte a világon.

Dr. Síkfői Tamást, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a kialakult helyzet gazdasági hatásairól kérdeztük.

– Baranya továbbra is leszakadóban van az országos átlagtól szinte minden gazdasági mutatószámban. A válság és az eddigi korlátozó intézkedések azért erősebb hatásúak megyénkben, mert a baranyai vállalkozások 94%-a mikrovállalkozás. A kisvállalkozásokra vonatkozik a legtöbb korlátozás, emellett nekik nincsenek tartalékaik, nem tudják fizetni a béreket, adókat, önkormányzati bérleményeket, ha a válság néhány hétnél tovább tart – fogalmazott.

Mint mondta, a kisvállalkozói kör nagy veszélyben van, de a kereskedelem még pörög. Az iparban sok helyen megszakadtak a beszállítói és értékláncok, nincs elég alkatrész, alapanyag, számos üzem leállásra készül.

– Sajnos, a különösen érintett nyugati cégek egyre több megrendelést mondanak le. Az építőipar válságra számít. Az idegenforgalom hatalmas visszaesést szenved el. A vendéglátás nehéz helyzetbe kerül. A globális válság a 2008-as világválsággal ellentétben fergeteges tempóban tört be, és már most is rendkívül intenzív hatásai vannak – árnyalta a képet dr. Síkfői Tamás.

A kormány hangsúlyozza, hogy nem engedi el a gazdasági szereplők kezét, a PBKIK elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a miniszterelnök kérésére a kamara online felmérést indított a károk és veszélyek felmérésére. Elmondható, hogy Baranyában a vállalkozások 80%-át már elérte a válság, s több mint 90% úgy látja, hogy súlyos helyzetbe kerül. A vállalkozások igen sok szakmai javaslatot fogalmaztak meg a helyzet kezelésére. Ezeket a kamara dolgozza fel, és fogalmaz meg javaslatokat a kormány felé.

– A nemzeti kamara átadta a kormánynak az azonnali intézkedésekre vonatkozó első javaslatcsomagját. Ennek alapelve a teher megosztás. A hatalmas károkat csakúgy lehet kezelni, ha a munkaadó, a munkavállaló, az állam és az önkormányzat is kiveszi belőle a részét. A munka itt nem ér véget, ha sikerül további intézkedésekkel a cégek többségét megmenteni, akkor a válság végén már készen kell lennie a gazdaság reorganizációs programjának. A munka dandárja a gazdaság újraszervezésekor jelentkezik majd – mondta.

A kis- és középvállalkozások kérésére az alkalmazottaik védelme érdekében egészségügyi protokollt juttattak el a KKV-khoz. Azóta a munkajogi kérdésektől a vis maior helyzetek kezelésén keresztül a szakképzési online oktatás segítéséig, a fontos célpiacországok intézkedéseinek követéséig, a legjobb céges válaszok, gyakorlatok megosztásáig, a nagyon fontos eszközök közös beszerzésének segítéséig számos területen igyekeznek segíteni.

– A munkában hatékonyan vesznek részt a klaszterek, akik velünk együtt azonnal reagáltak, szakmai tudásuk, szervezettségük nagyon értékes. A közvetlen értesítések mellett a pecsikamara.hu oldalon tájékozódhatnak a KKV-k. A legfontosabb információkat pedig a minden cégnek eljuttatott rendkívüli hírlevelek tartalmazzák. Úgy látom egyre többen kapcsolódnak be a válság elleni küzdelembe. Szükség is van rá – zárta le gondolatait dr. Síkfői Tamás.