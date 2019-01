A használt bútorokra is szemet vetett az IKEA

A program keretében a cég visszaveszi a megunt vagy nem használt bútorokat, cserébe ajándékutalványt ad, amit le lehet vásárolni.

Használtbútor-programot indít Magyarországon is az IKEA, ugyanazt a szolgáltatást vezetik majd be nálunk is, amelyik Csehországban és Szlovákiában már jól működik – olvasható az Origo cikkében.

A kezdeményezéssel még az idén előállnak, de a használtbútor-program indulásának pontos dátumát majd csak a szolgáltatás bevezetésekor árulja el a cég.

Ugyanez a szolgáltatás Csehországban és Szlovákiában már sikerrel fut, az elmúlt egy évben a programmal 4800 terméket értékesített újra a svéd bútoráruházlánc ebben a két országban. A program keretében a cég visszaveszi a megunt vagy nem használt bútorokat, cserébe ajándékutalványt ad, amit le lehet vásárolni.

