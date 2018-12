Blair: 50 százalék felett az újabb népszavazás esélye

Tony Blair volt brit miniszterelnök szerint most már 50 százalék feletti az esélye egy újabb népszavazás kiírásának a brit EU-tagságról.

Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil szerveződés, a People’s Vote pénteki rendezvényén felszólalva kijelentette: még Theresa May konzervatív párti miniszterelnök számára is ésszerű megoldást kínálna a népszavazás kiírása.

Blair szerint ugyanis May teljes joggal kijelenthetné, hogy a maga részéről mindent megtett, ám a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről általa elért egyezményt a parlament nem hajlandó elfogadni, ezért a választókra kell bízni a döntést.

Theresa May korábbi nyilatkozataiban határozottan elvetette az újabb EU-népszavazás kiírásának lehetőségét, azzal az érvvel, hogy a brit választók a 2016-ban tartott referendumon – amelyen a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe – már kifejezésre juttatták akaratukat.

