Nemzetközi és helyi védelem

Az Öreg-tó nemzetközileg is jegyzett fontos vizes élőhely, úgynevezett Ramsari Terület, valamint része az ökológiai hálózatnak. Ezeken kívül a tatai önkormányzat révén helyi védett terület is. Ezeket a minősítéseket a tavon pihenő és telelő vadludak és vízimadarak révén nyerte el. Az, hogy egy város területén egy ilyen kiemelt vizes élőhely fekszik, bizton kijelenthető, hogy világszinten is unikális érték.