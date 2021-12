Hient 2008-ban, a Megasztár negyedik szériájának köszönhetően ismerte meg az egész ország. A vietnámi származású énekesnő akkor tehetséges kamaszként tündökölt, ám azóta – mint mondják – sok víz lefolyt a Dunán - írja a Bors.

Egy ideig jelen volt a hazai zenei életben, aztán 2015. tavaszán Amerikába költözött, mivel megkezdte a tanulmányait a Berklee College of Music könnyűzenei szakán. Azóta ugyan az Egyesült Államokból bejelentkezett párszor, valamint embercsempészettel vádolt családja is a figyelem középpontjába került olykor-olykor, sokat azonban nem tudhattunk arról, mivel is telnek az énekes-zeneszerző napjai, hogy áll a karrierje. Sőt, jó ideje nem is járt Magyarországon, most azonban mégis hazalátogatott, és a Palikék világa by Manna műsorában beszélt az eltelt időszakról.

Hien elárulta: noha továbbra is zenél és nem adta fel a könnyűzenei karriert, nem ezzel keresi a kenyerét. Művészetét egész másra használja: gyógyításra.

– Tavaly elkezdtem dolgozni egy neurotechnikai cégnek, ők mentális betegségeket szeretnének gyógyítani különböző alternatív megoldásokkal. Olyanokkal, melyekben nincs gyógyszer… Olyan jó hatást kell kiváltani az agyhullámaidból, hogy az segítsen, mondjuk a depresszión.

Hien egyébként arra is választ adott, van-e mellette valaki:

– Éppen ahol vagyok, ott vannak kis barátok, de nincs semmi komoly. Nyitott lennék rá, de még nem talált meg.