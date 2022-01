Súlyos allergia keseríti meg Marcellina mindennapjait. A szaxofonos-énekesnő több mint egy hete az ágyat nyomja, annyira legyengült, miután egy kellemes vacsora után kiderült, hogy az étel jóval több koriandert tartalmazott annál, amennyit a szervezete tolerálni tudott - írja a Bors.

Marcellina ugyanis annyira allergiás az ősidők óta használt fűszerre, hogy rohamot kapott, és még mindig nagyon gyengének érzi magát

– Az az igazság, hogy évtizedekkel ezelőtt már meggyűlt a bajom a korianderrel, de nem gondoltam volna, hogy megismétlődhet ez a rémálom. Annak idején Budapesten, a Jókai téren vacsoráztam az akkori udvarlómmal, egy újonnan nyílt, nívós, elegáns kínai étteremben. Jócskán volt koriander az ételben, de nagyon jót ettünk. Hazafelé viszont már mindketten éreztük, hogy óriási gáz van, teljes csendben ültünk a kocsiban. Miután hazaértünk, ő berohant a lenti vécébe, én a föntibe. Ő viszonylag jól átvészelte, én már jóval kevésbé. Olyan rosszul lettem, hogy elájultam a vécében, és végül az intenzíven kötöttem ki.

Forrás: Ripost

Most egy ugyanilyen rosszullét történt, szó szerint azt hittem, hogy belehalok, megint leestem a vécéről, meg is rándult a derekam, azóta alig tudok mozogni – mesélte Marcellina, aki bár megdöbbent az újabb rohamon, most úgy döntött, nem fordul orvoshoz. Inkább szigorú diétát követ, zabkását és krumplipürét eszik, és literszámra issza a háromféle gyógyteát, hogy jobb legyen a gyomra.

Bármennyire rosszul volt is, vasárnap még vállalt egy forgatást.

– A mi szakmánk ilyen. Sok fesztivál volt, amin úgy vettem részt, hogy alig éltem, de a közönség semmit sem vett észre a dologból. Végig tapsoltak, én meg utána összeestem a takarásban. Vasárnap is hasonlóképp éreztem magam – árulta el a szaxofonos-énekesnő.

Illusztráció: Shutterstock