A likeBalaton.hu újságíró-szerkesztője, Krausz Andrea a kilencvenes években együtt dolgozott Csisztu Zsuzsával az akkor Balaton tv néven futó és Balaton-szerte nagyon népszerű csatornánál. Visszaemlékezései szerint az akkor már országosan ismert tévés riporter mindenkit elvarázsolt sugárzó személyiségével. Csisztu Zsuzsa minden alkalommal csokit vitt a stábtagoknak, ezzel is megalapozva a munka jó hangulatát. De nem csak ezért szerették. Profizmusa, végtelen kedvessége és a csapatmunkában való maximális részvétel miatt ma is mosollyal az arcán emlékszik vissza rá egykori balatoni kolléganője. Ezt felelevenítve kezdtem a beszélgetést Csisztu Zsuzsával, aki most a Mandinerben, a Sportrádióban, a Csisztu Sportcast-ben, a Giro d’Italia és a vizes vb szervezésében is aktív.