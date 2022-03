A Bors tudta meg először, hogy az éppen Kiváló Művész díjjal kitüntetett Pitti Katalin operaénekesnő nyáron elhunyt édesanyját gyászolja. Csak később tudtuk szóra bírni a művésznőt, mert sietve távozott a ceremóniáról. A hangja még mindig elcsuklik, ha a drága Eszter mama, - ahogyan a művésznő becézte - kerül szóba. Az érdemes és kiváló művész nyáron eltemette anyukáját, aki igen szép kor élt meg, 91 évet.

Édesanyám nagyon szorgos asszony volt. Mindig aggódott értünk, hogy mi lesz majd velünk, ha ő elmegy.

Aztán idős korára vesebeteg lett, 10 évig jártunk vele dialízisre, az évtizedig tartó kezelések alatt főként húga ápolta a beteget, ám amikor a néni elkapta a koronavírust is, mely teljesen legyengítette, Katalin magához vette, és nem engedte el a kezét haláláig.

Itt Eszter mama még 89. születésnapját ünnepelte

Forrás: Bors





Utolsó szavak

Pitti Katalin felidézte lapunknak, hogy az utolsó félévben a legyengült édesanyját testvérével együtt, felváltva ápolták, hiszen nem volt más lehetőség.

Nem volt könnyű, de én olyan hálás vagyok a sorsnak, hogy így történt!



Emeltem, fektettem, ha kellett. Szegény drága mama az utolsó időszakban egyszer csak elmondta nekem, hogy eldöntötte: nem megy több kezelésre. El akart menni. Ekkor még csak augusztus eleje volt, meleg nyár – mélázott el szavain Katalin, és folytatta azzal, hogy a mama nem sokkal később éber kómába esett, azaz némileg tudott arról, ami körülötte történik, de csak kevés reakcióra volt már csak képes.



Emlékszem, odahajoltam hozzá, és a fülébe súgtam: indulj el, mama! Várnak Rád! Majd mi is jövünk

– mondta Katalin felidézve azt a pillanatot, amikor elengedték egymást.

Az énekesnőt fájdalmában az vigasztalja, hogy az utolsó hónapokban és az utolsó pillanatban is édesanyja mellett lehetett

Forrás: Unger Tamás / Bors



Pap fedezte fel

Pitti Kati csodálatos hangját egy Szentesen munkálkodó pap, bizonyos József Atya fedezte fel. Kati a kórusban énekelt, és az atyának feltűnt egy kis növésű, de nagy hangú énekes kislány: ez a lány volt Pitti Kati. A művésznő még mindig jó kapcsolatot ápol az atyával, s nemrég, 53 év után újra találkoztak is.

Kevesen tudják, de Pitti Katalin több tévéfilmben, és sorozatban is szerepelt, így például Szomszédokban is. 1990-ben három epizódban is saját magát alakította az akkor már befutott énekesnő.



Öt válás után egyedül

Pitti Katalin operaénekesnő öt váláson van túl, a szakítások mindegyikét megszenvedte, de mindig talpra tudott állni. Kapcsolataiból egy lánya született, Barbara, aki megajándékozta egy fiú unokával. Barnabás, nagymamája szeme fénye, nagyon jó kapcsolatot ápolnak.