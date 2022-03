Mint minden nő, Cooky menyasszonya is arra törekszik, hogy mindig a legjobb formáját mutassa. Bár Debóra sosem sminkeli erősen magát, azért általában feldob egy kis makeupot, ha például elmegy otthonról vagy ha nagy ritkán élőzik a közösségi oldalain – írja a Ripost. Követői talán nem is nagyon láthatták még a „valódi arcát", amit most végre megmutatott, miután az egyik rajongója megkérte, hogy töltsön fel magáról egy smink nélküli fotót.

„Senki nem tökéletes. Mindenkinek vannak bőrhibái, pattanásai. Szóval nyugi, nem vagy egyedül"

– kommentálta a képet a kétgyermekes édesanya.