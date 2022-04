Gyönyörű kismama a Szalai Ádámtól várandós 23 éves modell, színésznő. Mint ismert, a Basel magyar focistája márciusban két gólt szerzett a Grasshoppers ellen, és gólörömével árulta el, hogy édesapa lesz - írja a Bors.

Párja a bolgár származású német modell, aki színésznőként a hazánkban is népszerű, Kitz titkai című Netflix-sorozatban is feltűnt. Ennek kapcsán hívták meg Szófiában egy tévéműsorba, amiről saját Instagram-oldalán fotókat is megosztott.

Köszönöm a meghívást és hamarosan találkozunk - írta a képek mellé Krista.



A bejegyzést elárasztották a kommentek, a rajongók nem győztek betelni vele, hogy milyen csodaszép kismama Krista.

Gyönyörű vagy! - üzente az egyik hozzászóló.

Egy másik úgy fogalmazott: Őrülten szép!

Természetesen Szalai Ádám is megjelent a kommentek között, egy szerelmes emojit küldött a párjának.