Szerelmi életéről faggatták Kárpáti Rebekát, aki novemberben, szívszorító szavakkal jelentette be, hogy véget ért a párkapcsolata Frohner Ferenccel. A korábbi szépségkirálynő, műsorvezető most az Instagram-oldalán indított kérdezz-felelek játékot a rajongóinak, egyikük pedig arról érdeklődött, párkapcsolatban él most vagy van esetleg kiszemelt?

Rebeka sejtelmesen csak három pontot, és egy szívecskét írt válaszként a kérdésre.





Forrás: Instagram

Azt viszont egy másik kérdésre válaszolva elárulta, testileg és lelkileg is nagyon jól érzi magát.

Most érzem azt igazán, hogy kifizetődik az a sok önmunka, amit az utóbbi időben kezdtem el végezni... Tök jó érzés és visszaigazolás

- fogalmazott.