Oszter Alexandra

2009-ben a színésznő jegyben járt az egykori focistával, akivel már az esküvőjüket tervezgették, amikor végül szakítottak. Később Oszter többször is azt nyilatkozta, hogy nem érti miért mondott igent a lánykérésre. A színésznő nyilvánosan még nem emlékezett meg egykori vőlegényéről.

Kapócs Zsóka

A volt szépségkirálynő mellett vigasztalódott Berki Krisztián meghiúsult házassága után, még ugyanabban az évben megkérte Kapócs kezét, aki gyorsan igent is mondott a férfinak. A modell is egy tönkrement kapcsolat után vigasztalódott Berki oldalán, előtte Kamarás Ivánnal alkottak egy párt. Az akkori híresztelések szerint az Oszter Alexandrával tervezett esküvőjét tartotta volna Kapócs Zsókával. A pár tiszavirág életű kapcsolatot élt meg, a nő azóta sem beszél szívesen erről az időszakról, ezért nem is kommunikált semmit exe halálhíre után.

Szabó Zsófi

Ahogy korábban megírtuk, egy sejtelmes posztban emlékezett meg egykori szerelméről Szabó Zsófi, aki egy fekete felsőt viselt a közzétett fotón és mellé egy fekte szívet írt kommentben. A műsorvezető és Berki 2010-ben voltak egy pár, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlt a fellángolás közöttük.

Sónyák Szilvia

A Sztárban sztár című műsorból is ismerősnek tűnhet Sónyák Szilvia egykori playmate, aki nagy szerelem volt a médiasztár számára, akkoriban azt is híresztelték, hogy Szabó Zsófit is miatta hagyta el. Berki az ő kezét is hamar megkérte, majd ez a frigy is meghiúsult. Bár a kapcsolatuk mindig bonyolult volt és sokat vitatkoztak a férfi folytonos flörtölései miatt, annak ellenére Sónyáknak – Berki halálhíre óta – fekete borítókép látható a hivatalos Facebook-oldalán.

Polgár Kriszta

Egy ideig együtt mutatkozott Berki és az egykori szépségkirálynő is, miután Sónyák Szilviával véget ért a viharos kapcsolatuk. A dolog nem fordult sosem túl komolyra, néhány nyilvános eseményen mutatkoztak együtt 2011-ben. Polgár Krisztina is némán gyászolja egykori partnerét.

Cserpes Laura

2015-ben vallott nyilvánosan is szerelmet a szőke énekesnőnek, aki ekkor elolvadt a vallomástól, talán ez volt Berki Krisztián legrövidebb kapcsolata, pár hét múlva már szakítottak is, ami nem meglepő, hiszen Berki már családos ember volt. Cserpes Laura is jobbnak látta, ha a férfi visszatér Hódi Pamelához és közös kislányukhoz, ami végül így is történt. Az énekesnő is hallgatásba burkolózott egykori párja halálával kapcsolatban.

Hódi Pamela

2017-ben vált el Berki Krisztián és első felesége, aki sok mindent megbocsátott volt férjének, hiszen közös kislányuk Natasa Zselyke összekötötte őket – akkor még azt gondolták, egy életre. Hódi halálának napjáig része volt Berki Krisztián életének, halála reggelén is a helyszínre sietett, hiszen kislányuk talált rá édesapja holttestére. A modell egy megható posztban búcsúzott el gyereke apjától, azóta nem adott hírt magáról - írja összeállításában az Origo.