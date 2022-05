Biztató információkat kaptunk az Omega gitárosáról, akit kiújuló húgyhólyagrákja miatt kellett megműteni, miután négy éve már megküzdött a betegséggel. A zenekar dobosa Debreczeni Feri, Ciki elmesélte a Borsnak, hogy Molnár György, Elefánt elhagyhatta a kórházat.

Fotó: Koszticsák Szilárd

– Szerencsére eljutott már arra a pontra, hogy hazamehetett a kórházból. Ideje is volt az elmúlt hetek hihetetlen megpróbáltatásai után. Beszéltem a családjával is. Annyit mondtak nekem, hogy nagyon sokat javul az állapota. Rehabilitálják és mindent megtesznek azért, hogy Gyuri teljesen felépüljön, és ahogy mondták, eddig jól haladnak. Remélem ez így is marad, mert szeretném, hogy együtt álljunk majd színpadra a nyári koncerten – nyilatkozta az Omega dobosa, aki alig várja már, hogy barátjával újra együtt zenéljenek.