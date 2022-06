Ahogy a legtöbb édesanya, úgy Mádai Vivien is imád a gyermeke közelében lenni. Azonban válása óta nem szívesen beszél a magánéletéről, és kisfiát, Zénót sem mutogatja lépten nyomon a közösségi-médiában. A csinos édesanya élete az elmúlt hónapokban a feje tetejére fordult. Év végén újra rátalált a szerelem, és a képernyőnek is búcsút intett, és mint kiderült különleges felkérés miatt hagyta ott előző munkahelyét, ő lett az ELLE magazin főszerkesztője. Ennyi izgalom után nem is csoda, hogy amint lehetőségük nyílt rá, azonnal becsomagoltak és a tengerpartig meg sem álltak.

A büszke anyuka, most kivételt tett és megmutatta egy 24 óráig elérhető Instagram-történetében, az immáron 8 éves Zénót, aki igazi nagy fiú lett az évek alatt - írja a Bors.

Mádai Vivien azt, is megmutatta, hogy nem esett messze az alma a fájától, hiszen Zénó örökölte édesanya szeplőit.