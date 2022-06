Jósa Dani már a harmadik évadban is szenzációsan versenyzett, akkor harmadik lett, a férfi Bajnokok legjobbja. Annál is jobban ment neki a negyedik, All Star Exatlon-évad, azt meg is nyerte nagy csatában, a favorit Herczeg-Kis Bálintot legyőzve a fináléban. Most megmutatta csinos barátnőjét, visszatért 11 év után Egyiptomba, és újra konstatálta, hogy a Vörös-tenger valójában igencsak kék - írja az Origo.