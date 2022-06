Nyolc évvel ezelőtt ismerte meg az ország Bata Krisztiánt, azaz VV Krisztiánt, a kölyökképű vidéki fiút, aki a Való Világ-villában mindent elsöprő szerelembe esett Izával, a ház akkori legszebb lakójával. A kapcsolatuk egy ideig működött is, aztán szétváltak az útjaik, és azóta szinte semmit sem lehetett hallani a jóképű fiúról.

Rendőrségi ügybe keveredhetett

Krisztián időközben Ausztriában telepedett le, Graz mellett, egy kisvárosban élt és dolgozott, a médiaszereplést kerülte, bár a környéken lakó magyarok közül voltak, akik hallottak a tevékenykedéséről. Azt pletykálják, hogy nem bánt szépen a lányokkal és emiatt rendőrségi ügybe is keveredhetett, de erre egyelőre semmilyen hivatalos bizonyítékot nem találtunk. Az viszont szomorú tény, hogy Krisztián május 31-én váratlan hirtelenséggel meghalt.

A Bors elsőként Krisztián édesanyját érte el telefonon, aki érthető módon alig találta a szavakat ebben a szörnyű helyzetben.

– A fiamnak volt a legnagyobb szíve a világon, nagyon jó ember volt! – mondta a telefonban zokogva. – Utoljára karácsonykor láttam, akkor volt itthon. Egy telefonhívásból tudtam meg, hogy nincs többé…

Pillanatnyi rossz döntés

Azt már Krisztián egy régi versenytársától, a családdal közeli kapcsolatot ápoló VV Vikitől tudtuk meg, hogy mi történhetett a tragikus éjjelen a fiú osztrák albérletében.

– Az idegenkezűséget teljesen kizárták, és úgy tartják, hogy egy pillanatnyi rossz döntés miatt vesztette életét. Anyukája beszélt vele utoljára, de elmondása szerint jó hangulatban volt. Tart a nyomozás még mindig arról, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy mivel nagyon alacsony helyről ugrott ki, így biztosan nem abba halt bele, hogy leesett – mondta az exvillahős, aki mellett a BeleValóVilág akkori műsorvezetője, VV Béci is megszólalt nekünk:

– Ez egy nagyon tragikus történet. Úgy hallottam, hogy az emeletről ugrott ki. Így vetett véget az életének – mondta megrendülten a zenész. – Eszem megáll attól, hogy egy 29 éves, mondhatni még gyerek ennyire maga alatt legyen, hogy megölje magát – nyilatkozta.

Fotó: Facebook

Az édesapja öngyilkos lett

Ha így történt, az nem csak azért szörnyű tragédia, mert Krisztián még nagyon fiatal volt, hanem azért is, mert az édesapja is ugyanilyen körülmények között halt meg, nem sokkal azután, hogy a fia kiesett a Való Világ-játékból.

Belegondolni is borzalmas, hogy mit élhet most át VV Krisztián családja.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!