Sáfrány Emese ex-vőlegényére, Hornyák Ádámra is rátalált a boldogság? Árulkodó fotókat töltött fel az Instagram-oldalára!

Mint ismeretes, áprilisban sokan ledöbbentek a híren, hogy felbontották a jegyességüket, hiszen a külvilág felé azt mutatták, teljes boldogságban nevelik a közös kisfiukat.

A szakítást követően szinte rögtön felröppent a pletyka az egyik közösségi oldalon, hogy a focista hagyta el a légtornászt, miután megismerkedett valakivel.

De ezt igazából egyik fél sem erősítette meg azóta sem - írja a Ripost.

Ádám ráadásul csak nagyon ritkán posztol, így rögtön beindultak a találgatások a hétvégi bejegyzése után. Egy fesztiválon járt, ahová nem egyedül ment. Több sztorit is megosztott, amin egy barna hajú hölgy is szerepelt, aki a felvételen körbe-körbe táncolta Ádámot. Miután névvel is megjelölte, így derült ki, hogy Andreának hívják. Nos, a sztorikban jól látszott, hogy nagyon jól érzik magukat egymás társaságában.

Forrás: Instagram

Vajon ő lehet az a nő, aki miatt Ádám a szakítás mellett döntött, ha egyáltalán tényleg harmadik fél miatt történt? Vagy csupán egy közeli barátról van szó, akivel szoros viszonyt ápol? Természetesen semmi gond nincs azzal, ha időközben Ádámra is rátalált a szerelem, hiszen volt menyasszonya sem egyedülálló már. Nemrég a Bors tudta meg, hogy Emese TNT Intivel alkot egy párt.