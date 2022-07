Patkó Béla, Kiki a 80-as években befutott Első Emelet énekese, nem mondta ki, hányadik évét töltötte be tegnap, de egy születésnapi képet megosztott követőivel - szúrta ki az Origo. Orbán Viktor is felköszöntötte őt, mégpedig egy üveg borral és egy személyre szóló levéllel.

„Köszönöm Mindenkinek a köszöntéseket, a sok jókívánságot és szeretetet. Ma olyan évszámot ünnepelek, amit még kimondani is sok! Maradjunk annyiban, hogy van bennem néhány «X». A Ti köszöntéseteken kívül más megtiszteltetés is ért a mai napon. Orbán Viktor Miniszterelnök úr levélben köszöntött fel egy üveg bor kíséretében, amit Mindenki egészségére iszom majd. Köszönöm Neki és Nektek is, hogy gondoltatok rám!" - írta Kiki a posztban.

Borítókép: Ripost/Sulyok László