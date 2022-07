2021 októberében egyértelmű jele volt annak, hogy Bangó Margit és imádott unokája, Tina között nincs minden rendben. Akkor a Bors szúrta ki, hogy a legendás énekesnő közelgő nagykoncertjének hirdetéseiről lekerült Tina és férje, Emilio neve is. Az érintettek akkor szűkszavúan, vagy egyáltalán nem nyilatkoztak, de most mindannyian megtörték a csendet – írja a Bors.

Tina és Emilio elfogadták Ábrahám Róbert meghívását a Talk44 stúdiójába, ahol először válaszoltak arra a kérdésre, hogy miért szakadt meg a családi béke.

Minden családban vannak felhők, és most a miénk felett is viharfelhők gyűltek össze. De mivel mi keresztény család vagyunk, bízom abban, hogy ezt is meg tudjuk oldani.

– Mindig vannak próbák, nehézségek az ember életében, és most mi is ilyen próbával állunk szembe.

Nagyon sok nehézség történt és nagyon sok olyan ember jött be a képbe, aki sokáig nem volt benne és felkavartak bizonyos állóvizeket – kezdte a szombat este hat órától látható műsorban Tina. – Egy család vagyunk, de mindenki tüzes habitusú, a mama is és mi is. Ha lecsitulnak majd a dolgok, akkor mindenki nyitott lesz ara, hogy leüljünk és beszéljünk – mondta Bangó Margit unokája, aki hozzátette, annak ellenére, hogy nem beszélnek a nagymamájával, rendre érdeklődnek róla a rokonoktól.

Forrás: Bors

A Bors természetesen megkereste a családi viszály másik két résztvevőjét. Bangó Margit és lánya, Marika egészen másképp emlékeznek az okokra. Bangó Marika cáfolta, hogy az édesanyja miatta haragudott volna meg Emilióra és miatta nem áll szóba az unokájával.

– Ha rám utal a lányom, akkor az hatalmas tévedés és nagyon csúnya dolog, hogy mindezt a keresztényi szeretet álcájával teszi vagy teszik. De akkor öntsünk végre tiszta vizet a pohárba! Én és anyu 2020 novemberében békültünk ki egymással, vagyis majd fél évvel korábban, mint ahogyan édesanyám bizonyos okból úgy döntött, hogy megszakítja a kapcsolatot Tinával és Emilióval.

Pontosan tudom ennek az okát, de nem teregetem ki a családi szennyest.

– Ha már itt tartunk, ez a nagy szeretet sarkallhatta volna a lányomat arra is, hogy rányissa az ajtót a nagymamájára, amikor harmadszor is megtámadta a betegség – fakadt ki Bangó Marika. – Egyébként is ő volt az, aki annak idején olyan vitát gerjesztett köztem és édesanyám között, ami miatt hosszú évekre elfordultunk egymástól – tette hozzá.

„A lányomnak semmi köze a vitához!”

Mivel Tina és Marika egészen másképpen emlékeznek arra, hogy miért is veszett össze Bangó Margit és Emilio, úgy döntöttünk, hogy magát a legendás énekesnőt kérjük meg, tegyen igazságot, és mondja el a saját álláspontját. Bangó Margit eleinte nem akart beszélni családja legbelső ügyeiről, de miután meghallotta, hogy unokája mit nyilatkozott, úgy döntött, először és utoljára tisztázza a helyzetet.

A Jóisten mentse meg Tinát és Emiliót attól, hogy én beszéljek!

– De ha tovább megy ez a cécó, annak is eljöhet az ideje! Az unokám, akinek mindenemet odaadtam, akit dédelgettem, felneveltem, inkább arról beszéljen, hogy mi kellene neki ahhoz, hogy rám nézzen vagy csak felemelje a telefont, ha a három műtétem és a kiújuló betegségem nem volt erre elég indok!? Erre a viselkedésre nincsenek akkordok, hogy zenei nyelven fogalmazzak… Záró gondolatként annyit mondanék, hogy a lányomnak az égvilágon semmi köze nincs ehhez a vitához és ezt ők is pontosan tudják! – jelentett ki Bangó Margit.