Mindenkit sokkolt a hír, miszerint szerdán egy szentendrei piacon egy zöldséges alkalmazottját csípte nyelven egy darázs. Az 56 éves férfi életét a tragédia helyszínéhez közeli orvosi rendelőből érkező gyors segítség és a hamar kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

A Metropol megkereste az ismert gyermekorvost, dr. Bense Tamást, aki minden fontos információt elmondott a témában és megerősítette, hogy könnyen előfordulhat, hogy a szervezet csak a sokadik darázscsípésnél reagál anafilaxiás sokkal.

Bense Tamás, háziorvos

Mit nevezünk anafilaxiás sokknak és mik a tünetei?

„Az anafilaxia egy túlérzékenységi reakció, annak a legsúlyosabb formája. Nagyon gyakran darázscsípés után jelentkezik, de vannak bizonyos ételek, mint például a tej, tojás, mogyorófélék, amelyek ugyanilyen reakciót tudnak kiváltani. Általában jellemző, hogy nem az első alkalommal jelentkezik a heveny reakció, hanem ismételt találkozáskor ” – összegezte a Metropolnak Bense Tamás. A gyermekorvostól megtudtuk, hogy a csípés helyén jelentkezik általában duzzanat formájában a helyi tünet. De rövid időn belül előfordulhat, hogy az ajkak és az arc is beduzzad. Emellett olyan általános tünetek is jelentkezhetnek, mint a gyengeségérzés, a zavartság, a hányás, a hasi panaszok, az émelygés, a verejtékezés és a nehézlégzés. Sajnos a csípés körüli területek mellett beduzzadhatnak a légutak is, ami fulladáshoz vezethet. Ez az egyik halálok darázscsípés esetén – közölte dr. Bense Tamás, aki szerint a másik ok a keringési rendszer összeomlása.

Létezik, hogy nem az első csípésnél jelentkezik allergiás reakció?

„Minden lehetséges, soha nem lehet tudni, hogy a szervezet mikor, mire, hogyan reagál. A darázscsípésnél fellépő allergiánál az szokott a jellemző lenni, hogy van egy első találkozás, amikor van egy picivel erősebb reakció, a másodiknál pedig már anafilaxiás sokk alakul ki. Minél többször találkozik az érzékenyen reagáló (fokozott allergiás hajlamú) szervezet a behatással, annál nagyobb a valószínűsége, hogy jelentkezni fog az anafilaxiás sokk” – hívja

„Nagyon rövid idő áll rendelkezésre a csípés és a heveny tünetek kialakulása között. Általában ezt 10-30 percben szokták megjelölni. Ha valakinek darázscsípése volt, és a legenyhébb tüneteket észleli magán, azaz hányinger, gyengeség, heveny bőrpír, duzzanat az arcon, szemek körül, akkor haladéktalanul vegye fel orvossal a kapcsolatot! Ha nincs orvos a közelben, akkor hívjon mentőt, hogy mire esetlegesen kifejlődnek a hevesebb tünetek, addigra ott legyen az életmentő injekció!” – ajánlja dr. Bense Tamás, aki beszélt arról is, hogy anafilaxiás sokk esetén az egyedüli beavatkozási lehetőség az adrenalin beadása.

Mire jó az Epipen?

„Az Epipen egy adrenalintartalmú készítmény. Létezik felnőtteknek és gyermekeknek való ún. öninjekció is. Akiknél már jelentkezett heveny allergiás reakció, náluk mindig ott van a közelükben. Ők már a tünetek megjelenése előtt is be tudják adni maguknak. Az injekciót a combba kell beadni, de adnak hozzá egy egyszerű használati utasítást is, amikor kiváltják a patikában. Fontos, hogy az injekciós tűt a beadás után egy fél-, egy percet bent kell tartani. Utána lehet csak kihúzni, mivel kis mennyiségek mennek be, nehogy a hirtelen nem összezáródott szúrcsatornán keresztül visszacsurogjon és ne tudjon érvényesülni a hatóanyag. Amit még tudni kell, hogy ez nem egy mélyen, izomba adandó injekció, hanem felszínesen adandó. Rövid időn belül hatásos segítséget tud nyújtani a betegnek” – mondta el a szakember.

Mi a teendő az injekció beadását követően

– Ha injekciót kell beadni, mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hívni kell a 112-t.

– Szívmegállás vagy légzéskimaradás esetén meg kell kezdeni az általános újraélesztést.

Ezt mindenképpen érdemes tudni

– A darázscsípés-allergiát csak vérből lehet kimutatni.

– Lehet, hogy valaki gyerekkorában nem, de később allergiás lesz a csípésre.

– A felnőttek csaknem három százaléka fokozottan érzékeny a rovarcsípésekre.

– Sokszor az áldozatok saját maguk sem tudják, hogy allergiások a darazsak és méhek mérgében lévő fehérjére.