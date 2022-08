Nagyon nehéz helyzetbe került az Ambrózfalván élő Burus Csaba. A 38 éves apuka egyedül maradt a 9 és 5 éves kisfiaival. Gyermekei édesanyját, Krisztinát augusztus 17-én veszítette el, a fiatalasszony rákos volt. Ráadásul a házukat is elárverezik. A betegség miatt elmaradtak a ház részleteivel.

A két fiú, a 9 éves Bence és az 5 éves Danika tudják, hogy meghalt az édesanyjuk, de úgy fogják fel, mintha csak kórházban lenne és egyszer hazaérkezik. Krisztinának azonban sajnos már csak egy útja lesz, augusztus 31-én Csanádalbertin helyezik végső nyugalomba, a pár középső gyermekével, Balázskával együtt, aki 2016-ban született és szívelégtelenség miatt csak 7 napot élt.

Az egyik gyermeküket is elvesztették

Csaba és Krisztina 2011-ben ismerkedtek meg a közösségi oldalon. 2013-ban költöztek össze, hárman, Krisztina elsőszülött kislányával, aki ma már 19 éves. Csaba, akinek géplakatos a szakmája és a varrónő Krisztina 5 éve költöztek Ambrózfalvára. A párnak három közös gyermeke született. Bence 9 éves, 2016-ban másodikként pedig Balázska érkezett. Sajnos a kicsi, a vele született súlyos szívelégtelenség miatt, 7 napot élt. A pár soha nem tudta feldolgozni a tragédiát. A kis urnát otthon őrizték. Krisztina az utolsó napjaiban azt kérte Csabától, ha meghal, együtt temessék el Balázskával. Így lesz… A harmadik gyermekük, Danika most lesz ötéves.

Egy éve derült ki, hogy nagy a baj. Krisztinánál nőgyógyászati probléma jelentkezett, az orvosok megállapították, hogy előrehaladott méhnyakrákja van. A fiatalasszony sokat volt kórházban, a fájdalmak miatt rengeteget szenvedett. Közben a veséje is leállt, trombózison is átesett. Csaba gondoskodott a gyermekekről és Krisztináról is, aki az utolsó két hetét otthon tölthette. Augusztus 16-án nagyon rosszul lett, visszakerült a kórházba és másnap elhalálozott.

Nem tudták fizetni a hitelt

A baj nem jár egyedül. A betegség miatt mindketten kiestek a munkából és nem tudták fizetni a házon lévő hitelt, ezért most elárverezik az otthonukat. Csaba még nem tudja, hogyan tovább.

A családra Gál Ildikó hívta fel a delmagyar.hu figyelmét. A 10 gyermekes ambrózfalvi édesanyáról 2015 januárjában írtak először. Néhány héttel korábban, karácsonykor veszítette el a férjét és maradt egyedül a 10 gyermekével. A nehéz körülmények közé került családot olvasóink közül sokan segítették. Most Ildikó segített elsőként Burus Csabáékon.

Gál Ildikó segített nekik

Nagyon megérintett, amikor meghallottam, hogy Kriszti meghalt. Azon gondolkoztam, hogyan tudnék rajtuk segíteni. Nyolc évvel ezelőtt magam is megtapasztaltam, hogy milyen a közösség ereje. Sokan támogattak bennünket, hogy anyagilag és lelkileg is helyreálljunk

– mondta Ildikó, akinek a legkisebb gyermeke már 9 éves, a legnagyobb 29, ma már 7 unokája is van.

Ildikó felkereste Csabát és felajánlotta, hogy segít az óvoda- és iskolakezdésben. Minden felszerelést megvett, amire szükség van. Utána körbejárta a falut is, 67 ezer forintot gyűjtött össze. Csütörtökön délután Tóthné Marika, a falu boltosa segítségével a család Orosházára utazott, hogy Ildikóval a 67 ezer forintból ruhákat, cipőket vásároljanak a gyerekeknek.

A Burus család lakhatásának megoldásához, a talpra álláshoz azonban további segítségre lenne szükség. Aki támogatná őket, hívja az édesapát a +36/ 30/ 545-61-48-as telefonszámon. A családnak a Pick Szeged is segített már.