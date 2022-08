Berki Krisztián özvegyének elege van az őt ért támadásokból, melyeket azért kap, mert sokak szerint nem is gyászolja néhai férjét. Ő az utazásokat, a tévés szerepléseit mind azzal magyarázza, hogy kislányának, Emmának szeretne kiegyensúlyozott gyerekkort biztosítani, de sokan már ezt is megkérdőjelezték.

Fogalmam sincs, hogy kell gyászolni,

erre az élethelyzetre nem lehet felkészülni, hogy elveszítem életem szerelmét, akivel azt terveztem, hogy vele élem le az életemet. Szívesen megkérdezném azoktól, akik azt írják, hogy az én helyemben ezt vagy azt csinálnák, hogy: tudod, hogy én mit érzek? Tudod, hogy a négy fal között mennyit sírok? – idézi a Bors Berki Mazsi szavait, aki hozzátette, hogy egyelőre képtelen kimenni Berki Krisztián sírjához.

A Dancing with the Starsban való részvételét is szerette volna tisztázni, hogy végül miért vállalta el a felkérést.

Tavasszal egy másik tévéműsorba is volt felkérésem, akkor több hónapra itt kellett volna hagynom a kislányomat. Támogatott, hogy menjek, de arra nem lettem volna képes

– emlékezett vissza az özvegy, utalva néhai férjére, aki minden bizonnyal támogatta volna őt a mostani kihívásban is.

Berki Mazsi azoknak is üzent, akik kritizálták amiatt, hogy biztosan el fogja hanyagolni félárván maradt gyerekét is a műsor miatt.