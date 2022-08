Az útra pedig vele tartott Andrei Mangra is, akivel a szigeten készülnek a Dancing with the Stars első élő adására.

Réka már megmutatta, hogy együtt hogyan gyakorolnak a homokos parton, most pedig három olyan képet tett közzé, amelyeken meg lehet csodálni izmos testét. A képek között, amelyek itt láthatók, a kis fehér nyíllal lehet lapozni: Rubint Réka nemcsak a melleit, de a tangás fenekét is megmutatja.

