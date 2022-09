Molnár Anikó nehéz élethelyzetbe került - írja a Bors. Az egykori Nagy Ő vállalkozást vezet, támogatja nyugdíjas édesanyját és állatokon segít, de az orosz-ukrán háború okozta energiaválság miatt megemelkedtek a kiadásai, amit nehezen tud fizetni. Éppen ezért úgy döntött, megválik a telkének a felétől. Molnár Anikó szeretné eloszlatni azokat a téves feltevéseket, miszerint aki híres, az gazdag is…

Heti három parkolással 48 ezer forint mínusz

Biztosan sokan hiszik azt, hogy aki ismert ember, annak kolbászból van a kerítése, a számláján sok millió forint megtakarítás van, de ez közel sincs így!

– kezdte a Bors megkeresésére, Molnár Anikó.

– Nekem saját vállalkozásom van, sminktetoválással foglalkozom, a vendégköröm a középosztályból kerül ki, ápolónők, pedagógusok, háziasszonyok járnak hozzám. Az áraimat az ő pénztárcájukhoz igazítom. Persze, egy jó marketinggel, klassz weboldallal és egy kis hírveréssel tudnék több pénzt is kérni, de én ezek között az emberek között érzem jól magam, velük tudok leginkább azonosulni, ezért nem srófolom fel az áraimat. A vállalkozásom azonban több fronton is veszélybe került. Az emberek spórolnak, emiatt az első, amiről le fognak mondani, az a szépségipar. Aztán itt van a megemelkedett parkolás kérdése. Ha hetente csak háromszor megyek be az üzletbe, már akkor is havi 48 ezer forint lenne csak a parkolás! És akkor négy napot otthon ültem….

„Konkrétan az az életemet mentené meg”

A híresség kiadásai természetesen nem csak az üzletben sokasodtak meg. Otthon sem sokkal rózsásabb a helyzet.

A házunk elavult energiatakarékossági szempontból

– mesélte Anikó – Anyukámmal élünk együtt, két külön lakásban. Mindennek felment az ára... És körülbelül 10 millió forinttal tartozom a banknak is...

Anikó éppen ezért egy papírlappal leült, és számot vetett, mi lehet az a megoldás, ami ha meg nem is oldja, de megkönnyítené az életét.