A Bódi család belviszályáról csak nemrég rántotta le a leplet az ifjabb Guszti, méghozzá a TV2 Séfek séfe című műsorában, ahová a feleségével, Adrival együtt mentek el.

Rengeteg mendemonda kering arról, hogy a legidősebb Bódi fiú miért esett ki a pikszisből, például hogy az akkor még zenészként dolgozó férfi drogozott, sőt olyan pletykák is születtek, hogy sok millió forintot nyúlt le a családi kasszából.

„Tisztázni szeretném a pletykákat. Nem tagadom, amikor huszonéves voltam, kipróbáltam, de csak a marihuánát. Ám az egyáltalán nem igaz, hogy a család pénzét, milliókat elvittem! Ez népmese!” – tiltakozott az érintett. „De az igaz, hogy eladtam a pesti lakásomat, és abból vettünk házat Gyulán.”

Az szinte kideríthetetlen, hogy valójában mi történt a családban. Az ismerőseik szerint azt sem vehette jó néven a család, amikor az ifjabb Guszti felbontotta a tradicionálisan megkötött roma házasságát. Elvált! Ez óriási bonyodalmat okozhatott - írja a Ripost.

„Öt évvel ezelőtt lemondtam a régi életemről, feladtuk a budapesti létünket, és Gyulán vettünk házat. Eközben azért édesanyámmal tartottam a kapcsolatot, sokat segített. Bár anyu ezért sok bántást kaphatott… Egyszer csak észrevettem, hogy anyu nehezen bírja. Mondta is, hogy nincs tovább! Mivel féltettem az egészségét, lemondtam vele is a kapcsolattartásról; már másfél éve nem is láttam, nem is beszéltem vele” – mesélte az ifjabb Guszti a hot!-nak.

Egy kamaszfiúnak nehéz lehet egy életre elköteleződnie. Nos, az ifjabb Bódival is ez történt, és akkor jött a házasság és a válás is, ami több mint kínos egy roma családban.

Az ifjabb Guszti nem tagadja, hogy ki akart békülni az édesapjával, ennek érdekében még a nagybátyja segítségét is igénybe vette. De nem sikerült.

„Tudom, az öcsém azt nyilatkozta a Borsnak, hogy ha békülni szeretnék, keressem fel őket, nyitottak rá, és hogy nekem kell megtenni az első lépést, kellő tisztelettel, nem pedig támadó jelleggel, de ezt megtettem már korábban is, és igen, sajnos vita kerekedett közöttünk, szóval nem békültünk ki. Később a nagybátyám által üzentem édesapámnak, és roma nyelven kértem bocsánatot” – árulta el a hot!-nak az ifjabb Guszti, aki mint mondja, évekig őrlődött, de mára rájött, hogy tovább kell lépnie: Tudomásul vettem: már nem vagyok a család része! - mondta.