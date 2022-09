A TV2 sztárja nagyon kövér kisfiú volt, súlya miatt rengeteget bántották az iskolában. Ez sokáig megkeserítette életét, aztán elkezdett sportolni, aminek meg is lett az eredménye. Gyakran posztol magáról szexi félmeztelen képeket is, nem magamutogatás miatt, hanem azért, hogy mutassa, mit érhet el valaki, ha akar. Budavári Fülöp ma már nagyon népszerű influenszer hatalmas rajongótábora van, amiben érthető módon rengeteg fiatal lány és nő is van.

A Ninja Warrior és a Sztárban sztár riportere mindig jó célra igyekszik felhasználni ismertségét. De az utóbbi időben nem érti mi történik körülötte. A nyáron szerencsés helyzetben volt, mert több gyönyörű helyre is eljutott. Sok irigye máris elkezdett találgatni, hogy miből futja neki erre. Sőt, néhányan már egyenesen azzal vádolják, hogy prostituáltként dolgozik, onnan a pénz - írja a Bors.

Az influenszert eleinte zavarta, amit terjesztenek róla, most frappáns posztban vágott vissza.

Már-már hízelgő, hogy külditek, hogy idióta csoportokban unatkozó emberek találgatják egymás között, hogy nem vagyok-e véletlenül prostituált, mert nem posztolom ki a barátaimat, ha kirándulunk egyet valamerre

– írta szexi félmeztelen fotójához, hozzátéve: kommentben írjátok meg, hogy ki mennyit adna egy órára. Lehet elgondolkozom, hogy karriert váltok…

A legtöbb követő értette a viccet, de volt, aki komolyan vette és 100 ezer forintot kínált neki egy óra szexért...