Teljes testsúlyával ráesett a bokájára, aminek a végeredménye: darabos külső bokatörés. Ahogy Máté mondja, egy ilyen esetnél általában ínszalag szakadásra lehet számítani, ám az edzések miatt az ő esetében nem ez történt.

– A szalagjaim az erőemelés miatt annyira erősek, hogy nem szakadt, hanem letépte a csontcsúcsot, emiatt kellett visszafúrni. Beépítésre került a bal bokámba egy karmos lemez és hét csavar. Alapvető számítások szerint a rehabilitáció után erősebbnek kellene lennie, mint a másiknak, tekintve, hogy egy elég komoly szerkezettel erősítették meg – kezdte a Borsnak Máté, aki a sérülés utáni második napon felhagyott a fájdalomcsillapítók szedésével.

– Ahhoz képest, hogy első nap az ópiátos injekció sem volt elég, harmadik napra már gyógyszer nélkül aludtam. Inkább azt volt nehéz elfogadni, hogy el kellett engednem sok olyan tévés és színházi előadást, amit nagyon szerettem volna megcsinálni. Miután túljutottam a mélyponton, azt mondhatom, nem feltétlenül esik rosszul egy kicsit lelassulni. Sűrű volt a nyár, sokféle fronton kellett helytállni. Persze nem így terveztem, de minden helyzetből ki lehet és ki is kell hozni a legjobbat. Most jól esik egy kicsit lelassulni, mert óriási pörgésben voltam. A 30. szülinapomra azt kaptam magamtól, hogy kialhatom magam – mondta a színész, ugyanis a nyári hónapokban átlag napi négy órát aludt. Már csak emiatt is úgy gondolja, hogy a sérülések és betegségek kialakulása visszavezethető az ember életmódjára.

– Mindenkinek vannak olyan időszakai, amikor képes magának “növeszteni” egy-egy betegséget, a mozgásszervi problémák is felhívják valamire a figyelmet, amivel foglalkozni kell. Jó, ha elfogadjuk, hogy vannak rosszabb életszakaszok, de nem szabad belefetrengeni és beleragadni – javasolta Máté, aki a sportnak köszönhetően olyan ismeretekre tett szert, ami nagy segítségére van a felépülésében.

– Van egy elmélet, miszerint az idegrendszer végzi el a gyógyítás egy komoly részét. A sérült részt elkezdi figyelmen kívül hagyni és inaktiválni, ami egy nem tudatos tevékenység. Ha valaki tudatosan fenntartja a kapcsolatot a sérült résszel, akkor a gyógyulás nagyon komoly mértékben megkönnyíthető. Én ezt gyakorlom reggel és este. Monitorozom, hogyan áll a gipszben, mennyire fáj, tudom-e mozgatni, emellett van egy meditációs légzőgyakorlat, amit folyamatosan végzek. Igyekszem fúl kontaktban maradni a testemmel, a módszerek hatékonyságát majd az idő fogja igazolni – fejtette ki Máté, s abban bízik, hogy jövő tavasszal visszatérhet a versenyzéshez.