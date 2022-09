Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő először decemberben beszélt arról, hogy apja korábban molesztálta őt, és emiatt Szilágyi Zoltán feljelentette őt a bíróságon becsületsértés vádjával. A per pénteken kezdődött, és Szilágyi Liliána ügyvédje, Keviczki István a Borsnak elárulta, védence már nagyon vágyott arra, hogy édesapja jelenlétében is elmondhassa állításait - írja a Bors.

- Tulajdonképpen édesapja teremtett lehetőséget erre azzal, hogy becsületsértési pert indított a lányával szemben.

- Igen, ebben most nagyon sokat "segített" az apuka, mert ily módon elég nagy nyilvánosságot kapott a téma, ami rengeteget segíthet az általunk képviselt ügynek. Liliána édesapja tévképzetben van, hiszen ő úgy véli, ez egy ellene folyó lejárató hadjárat. Szó sincs ilyesmiről: Liliána nagyon erős elhivatottságot érez abban a tekintetben, hogy a családon belüli erőszak visszaszoruljon, illetve az élsport közegében is megszűnjön ez a jelenség. Minden olyan hasonló helyzetben lévő áldozat hangja szeretne lenni, akiknek nincs lehetőségük megszólalni.

- Liliána hogyan élte meg a pénteki találkozást édesapjával? Beszélhetünk némi megkönnyebbülésről, hogy végre elmondhatta neki a vádjait?

- Abban az értelemben valóban van Lilánában megkönnyebbülés, hogy már nagyon vágyott arra, hogy az édesapja kénytelen legyen végighallgatni mindazt, amit tett, hogy szembesüljön ezekkel a rémtettekkel. Korábban erre soha nem volt lehetősége, mert születésétől fogva olyan életszituációban élt az édesapjával, ahol nem volt önálló akarata, és nem volt lehetősége arra, hogy eldöntse, miről beszélhet és miről nem. Ebben az értelemben most lehetőség teremtődött arra, hogy ezt az édesapja jelenlétében is elmondja. Ettől függetlenül hangsúlyozom, tévútra vezetne minket, ha azt gondolnánk, Liliána mindent megtett egy ilyen szituáció létrehozása érdekében, hiszen ezt az eljárást nem ő indította. Ezt a szituációt az édesapja teremtette, idézte elő. Profánul fogalmazva: magára húzta a vizes lepedőt.

- A bírónő jelezte, a vallomás jegyzőkönyvét mellékelve kiskorú veszélyeztetése és életellenes cselekedet miatt feljelentést tesz Szilágyi Zoltán ellen. Korábban a BRFK hivatalból kiskorú veszélyeztetése miatt indított vizsgálatot, de már nem nyomoznak.

- Egy kicsit pontosítanék: a bíróság nem fogja minősíteni a cselekményeket, csak jelzi a nyomozó hatóságnak, hogy mely konkrét cselekmények feltárása lehet szükséges. Ugyanazon a vonalon fog újra indulni a dolog, mint korábban, de most a nyomozó hatóság elég erős kényszerhelyzetbe kerül, hiszen maga a bíróság tesz feljelentést. Konkrétan tehát nem fogalmazzák meg, hogy mely bűncselekmények gyanúja merül föl, csak azokat a cselekményeket fogják megjelölni, ahol a meglátásuk szerint felmerülhet közvádas bűncselekmény elkövetése. Liliánának is vallomást kell tennie, a pénteki tárgyaláson pont ezért kértem két perces lehetőséget arra, hogy egyeztessek vele, mert ott jeleztem neki, hogy nem fogunk tudni "elugrani" a büntetőeljárásban való aktív részvételtől. Ebben a nyomozati eljárásban meghallgatják tanúként Liliánát is, és ez nem lesz rövid vallomás, hiszen nagyon hosszú történetről van szó, és ennek minden egyes részlete nagyon fontos lehet. Liliána is nehéz helyzetben van, mert ezek régi dolgok, nagyon nehéz őket pontosan fölidézni, még akkor is, ha ő óriási munkát fektetett abba, hogy rekonstruálja magában az eseményeket. A pénteki tárgyaláson is a naplóját vette segítségül, amikor a vallomását tette, mert számos feljegyzése van az emlékeiről, illetve arról, hogy a rokonságban, baráti körben, sporttársak körében ki mit tudott megerősíteni ezekből a történetekből.

- Hogyan tudja bizonyítani Liliána az állításait?

- A mostani perből indulnék ki, ugyanis a becsületsértés miatt indult ügyekben a törvény lehetővé teszi, hogy ha közérdek vagy nyomós magánérdek indokolja, akkor lehetőség van úgynevezett valóságbizonyításra, és az erre irányuló indítványunknak a bíróság helyt is adott. Ebben a körben megszólal például Liliána édesanyja, akinek a legnagyobb rálátása van ezekre az eseményekre. Emellett a Magyar Úszó Szövetségnél is lezajlott egy etikai eljárás Szilágyi úrral szemben, ami marasztaló határozattal végződött. Indítványoztuk azt is, hogy ennek teljes anyagát szerezze be a bíróság, valamint pszichológus szakértői bizonyítást is kezdeményeztünk. Ezek a bizonyítások most "áttoldódnak" a közvádas bűncselekmények miatt meginduló büntetőeljárásra.

- Mikor lesz folytatás, illetve mi várhat Szilágyi Zoltánra, ha Liliána vádjai bizonyítást nyernek?

- A bírósági perben sokára lesz folytatás, mert kiterjedt nyomozás fog elindulni. Ez utóbbi átfutása alsó hangon is egy-másfél év, és addig ez a bírósági ügy nyugszik. Nehéz megmondani, mi várhat Szilágyi Zoltánra, ez egy rendkívül összetett kérdés. A kulcs dolog az a bizonyos fojtogatásos történet, mert annak kapcsán a bíróság is utalt arra, hogy akár életellenes cselekmény kísérlete is szóba kerülhet. Ha így lesz, akkor ez egy nagyon komoly, súlyos következményekkel járó büntetőeljárás lehet.