A Séfek séfét végül Pereszlényi Alexandra nyerte meg, akiben habár hónapokkal ezelőtt forgatták a műsort, most kezdett el csak tudatosulni, hogy tényleg ő távozott győztesként. Alexa már az iskolában is tudta, hogy szakács szeretne lenni. Szerinte a nőket is el kellene ismerni ebben a szakmában. Fricit korábbról is ismerte már, és hatalmas öröm volt neki, amikor visszafőzése után Gábortól hozzá került. Boldogan beszélt a Borsnak öröméről.

Nyilván visszanéztem az adásokat én is. Izgultam, sírtam, mint ott a verseny közben.

Nagyjából most kezdem el igazán érezni, hogy tényleg megnyertem ezt a műsort. Amikor a forgatás végén megtartottuk a stábbulit, akkor mindenki mondta, hogy nem tűnök annyira boldognak, mint amennyire ezt várták volna tőlem. Ez azért volt, mert magam sem fogtam fel – mesélte a lapnak Alexandra, aki azt mondta, az egészet újracsinálná, ha még egyszer megadódna neki ez a lehetőség.

A forgatás végére halálosan megszerettem az egész bagázst.

A műsorvezetőtől kezdve, egészen a beengedő biztonsági kollégáig. Ez fog talán a legjobban hiányozni, de esküszöm, hogy egy kicsit talán még a stressz is. Azt sajnálom csak, hogy győztesként nem tudok újra jelentkezni a következő évadban – tette hozzá Alexandra, aki hihetetlenül várja már, hogy megkezdhesse chef képzését Franciaországban, mivel a pénzjutalom mellett, ezt a lehetőséget is megadta neki a Séfek séfe.