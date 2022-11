A napokban jelent meg a 2020 decemberében elhunyt Pécsi Ildikó életrajzi könyve, Pécsi Ildikó: Úgy ahogy volt címmel. A kiadványt a néhai színésznő fogadott fia és legfőbb bizalmasa írta, aki számos naplóbejegyzést és magánlevelezést használt fel egyeztetve a művésznő fiával, Szűcs Csabával - írja a Ripost.

Azt mindenki tudja, hogy Pécsi Ildikó igazi szexszimbólumnak számított, a férfiak gyakorlatilag kivétel nélkül bolondultak érte. Az sem titok, hogy legnagyobb szerelme a labdarúgó Szűcs Lajos volt, akivel filmbe illő, évtizedeken átívelő szerelem kötötte össze őket egészen Lajos bácsi 2020-ban bekövetkezett haláláig. A színésznő szerelmi élete azonban igencsak szövevényes volt,

mielőtt megismerte az ő Lajosát, és fülig beleszeretett. A Ripost L. Péterfi Csaba segítségével összegyűjtötte, kik voltak a legjelentősebb férfiak a szép színésznő életében.

Váradi Attila

Váradi Attila volt Ildikó első nagy szerelme, tíz évvel volt idősebb nála. Nem akarta, hogy Ildikó színésznő legyen, mert félt, akkor elhagyja őt.

El akarta venni feleségül, de Ildikó szülei azt akarták, legyen meg az érettségi, majd a felvételi a színművészetire. A férfi félelme végül beigazolódott. Ahogy Ildikót felvették, el is hagyta Attilát, aki soha nem nősült meg. Évekkel később Friderikusz Sándor műsorában találkoztak újra. A férfi egész életében Ildikóba volt szerelmes.

Szilágyi Sándor

Szilágyi Sándor, becenevén Nick volt Ildikó első férje. Rendezőnek tanult. Egy évvel járt Ildikó felett. 1960-ban házasodtak össze, de a frigy mindössze egy évig tartott.

Nick Kecskemétre került, majd Ildikó megcsalta. A férfi ezt megtudván elhagyta Ildikót, de nem vált el tőle bosszúból. Hivatalosan csak 1966-ban érvénytelenítették a házasságot. Nick is Pécsre szerződött, ahol akkor Ildikó is játszott. Sőt, rendezte is őt. Később elhagyta a szakmát és Németországba emigrált.

Horváth Ferenc

A színésznőt a legendás fotóművész, Keleti Éva hozta össze a festőművésszel. Igen ám, de a festő akkor épp egy befolyásos politikus lányát jegyezte el,

de az eljegyzést Ildikó miatt felbontotta. Később azonban politikai befolyásolásra mégis elvette a szóban forgó lányt. Pécsi bosszúból az egyik újság fotózásakor szándékosan az alatt a festmény alatt állt, amit Horváth készített róla, ezzel üzenve volt szerelmének.

Lőte Attila

Lőte és Pécsi szerelme egy igazi Rómeó és Júlia történet, a szó legszorosabb értelmében, ugyanis Ildikó Júliát, Attila pedig Rómeót alakította egy előadáson. A közös jelenet annyira jól sikerült, hogy egy ideig együtt is maradtak.

A Legenda a vonaton forgatásán is szerelmespárt alakítottak, de akkor már az életben is együtt voltak. A cseh William Bukovy miatt szakadt meg a kapcsolatuk. Bár egy alkalommal próbálták kapcsolatukat rendbe hozni, végül a cseh zeneszerző hódította el Ildikó szívét. Szakításuk után sokáig nem beszéltek egymással, de évekkel később Attila megbocsájtott Ildikónak és nagyon jó barátok lettek.

William Bukovy

William Bukovy volt az a cseh zeneszerző, akiért Pécsi elhagyta Lőte Attilát és aki miatt elhagyta volna Magyarországot is. Hatalmas szerelem volt az övék.

Rényi Tamás

Rényi Tamás rendező miatt szakított Pécsi Ildikóval William Bukovy, de hozzá kell tenni, hogy kettejük viszonya csak egy rosszindulatú pletyka volt.

Az alapot az adta, hogy Pécsi Rényivel Egyiptomban egy filmfesztiválon vett részt, ahol számos közös fotó is készült kettőjükről, így nyilván beindultak a találgatások. Pécsi Ildikó többször is nyilatkozta, hogy Szűcs Lajossal kötött házassága előtt nagykanállal falta az életet, de sokkal több férfival hozták össze, mint amennyivel valóban járt. Rényi volt az egyik ilyen személy.

Szűcs Lajos

A színésznő és az olimpiai bajnok labdarúgó kapcsolata mesébe illő volt, ötvenegy éven át éltek boldog házasságban, igaz, Ildikó eleinte folyamatosan kikosarazta a férfit.

„Ildikó a Vígszínházban játszott, én a Fradihoz kerültem. A Casanova bárban szóltam neki, hogy szeretnék vele beszélni. Ő annyit mondott nekem, hogy találkozzunk szilveszter éjszakáján. Ez áprilisban volt. Tulajdonképpen kivártam azt a lehetőséget, hogy elérkezzünk a szilveszterig. Szilveszter éjszakáján voltam néhány helyen, az Olimpia Bárban találkoztunk. Elég hosszú idő telt el, míg végre szóba állt velem, aztán elkezdtünk együtt járni” – mondta el korábban Szűcs Lajos.