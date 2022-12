Kulcsár Edina és G.w.M az év elején jelentették be, hogy egy párt alkotnak, azóta mindketten elváltak, összeköltöztek és a közös lányukat várják. Nem tudni, pontosan hányadik hétben jár a modell, de annyi biztos, hogy a terhességét a korai szakaszban jelentették be, mivel emiatt kellett lemondania szereplését a Dancing with the Starsban.