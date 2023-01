Cristiano Ronaldo december végén az Al Nassr csapatához szerződött, majd január elején be is mutatták őt a szurkolóknak.

A csapat mindent megtesz azért, hogy a sztárjátékos a lehető legnagyobb kényelemben készülhessen fel a mérkőzésre. Ennek érdekében már hónapokkal ezelőtt lefoglaltak a portugál támadó számára egy lakosztályt a rijádi Four Seasons szállodában, amikor még Ronaldo a világbajnokságon szerepelt – írja a Daily Mail nyomán a Ripost.

A Ronaldo családja által használt lakosztály 17 szobából áll, és a 99 emeletes hotel felső két szintjén terül el. A beszámolók szerint innen az egyik legjobb a kilátás Rijádra.

Becslések szerint Ronaldo és kísérete szállodaszámlája meghaladja majd a 250 000 fontot, amikor kijelentkezik, és állandó otthont talál élettársának, Georgina Rodrígueznek, valamint öt gyermekének.

Gyönyörű látvány

A szálloda exkluzív vacsorát kínál nekik a Sky Bridge-en, a Kingdom Tower tetején, amely Rijád egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja.

Megígérték, hogy az egész hidat lezárják a nyilvánosság elől, és a híd közepén állítják fel a vacsoraasztalt. A Kingdom Centre tetején átívelő, 300 méter magas híd páratlan panorámát nyújt az alatta lévő csillogó városra.

A szálloda személyzetét arra kérték, ne kérjenek szelfit a sztártól. A nyugodt kikapcsolódáshoz minden adott lesz, ugyanis a hotelnek van teniszpályája, masszázskezelés kérhető, valamint szaunával és gőzfürdővel ellátott gyógyfürdő is rendelkezésre áll.