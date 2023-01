Molnár Gusztávot két gyerekkori barátja vitte be a rehabra novemberben, az utolsó pillanatban – írja a Bors. A színész már olyan rossz állapotban volt, hogy orvosai azt mondták, ha így folytatja, egy hónapja van csak hátra. A Leo Amici 2002 Alapítvány közösségi oldalán megjelent egy fotó, Gusztáv a hétvégén részt vett egy teremfoci-bajnokságon, ahol készült róla egy fotó is.

Egy hétvégi teremtornán készült a fotó.

Forrás: Bors

A színész egyik ismerőse nyilatkozott a lapnak: „Hogy őszinte legyek, tartottam attól, hogy Guszti ezt az elvonót is idő előtt otthagyja, ahogy korábban már volt erre példa. De már több mint két hónapja ott van, és bár

beszélni nem tudtam vele, de láttam a fotót róla, és nagyon tetszik, amit láttam. Jól látható, hogy sokat hízott és mosolyog is a képen. Ahogy én tudom, az a két barátja fizeti a havi hatvanezer forintos költséget, akik bevitték az intézménybe.

Ez egyébként igazán olcsó, tekintve, hogy a szállása, az étkeztetése és természetesen a rengeteg program és terápiás foglalkozás is benne van az árban. Azt hallottam, hogy még némi zsebpénz is lehet nála, amivel gazdálkodhat, és ezt is a srácoktól kapja.”