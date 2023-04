A magyar modell, aki a hazi nyuszis magazin címlapján is szerepelt, 2018 decemberében a szlovák Playboyt is meghódította egy, a Hungaroringen készült fotósorozatával, két év elteltével pedig Mexikóvárosba hívták egy újabb munka miatt. Brigit több mint 152 ezren követik az Instagram-oldalán utazós, lifestyle és erotikus képei miatt. Mint például ez, amire be is gyűjtött több mint 16 ezer lájkot. Nem csodálkozunk...

Fotós: @budaibrigi / Forrás: Instagram

Tudja, jól, hogy ez a póz előnyös, van még belőle néhány ott, ahonnét ez jött: