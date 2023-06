Bár még szokják az új környezetet, egyre jobban érzik magukat a zöldövezeti társasház legfelső emeletén lévő lakásban, amelyhez egy nagy terasz is tartozik.

Balázs Klári a Borsnak elmondta, a szomszédok szeretettel fogadták őket, de ők is igyekeznek beilleszkedni.

„Úgy gondolom, hogy nem lesz probléma, hiszen Gyurikámmal mi nagyon csendes emberek vagyunk, nem sok vizet zavarunk. A ház életében szeretnénk aktívan részt venni, ha például a lakásunkkal összefüggésben kisebb javítási munkák keletkeznek, azt megcsináltatjuk, odafigyelünk egymásra” – mondta a művésznő.

Balázs Klári azt is elárulta, Korda Györgynek néha még hiányzik a villa, de tudja, hogy ezt a gyönyörű lakást is meg fogja szokni. Az énekes az új helyen is mindennap szobabiciklizik és közben nézi a gyönyörű kilátást.