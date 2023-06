A háromgyerekes szépségkirálynő, Polgár Kriszta megmutatta kigyúrt testét. Nem volt benne biztos, hogy jó ötlet kitenni ezt a képet, végül úgy döntött, ha csak egyetlen embert is motivál vele, akkor megéri elviselni a kritikákat.

"Hezitáltam, hogy kitegyem-e. Aztán úgy döntöttem, hogy ha egyetlen embert is motiválok vele a mozgásra vagy egészséges életmódra (nem feltétlenül diétára), akkor megéri elviselni a »túl sok« vagy »olyan vagy, mint egy férfi« hozzászólásokat is. Amiket szintén elfogadok, de csak akkor, ha a szívedre teszed a kezed, és nem csak a saját lelked megnyugtatására írod a kanapéról.

Véleménye mindenkinek lehet. De én csak magamnak akarok megfelelni. Szeretem látni a munkám gyümölcsét.

Még akkor is, ha néha talicskán kell kb. betolni a terembe. És mivel a nyáron végre igazi ételeket ehetek, úgysem így fogok kinézni, hát megörökítettem most. Mindenesetre most büszkeséget érzek. Hogy tisztán, mindenféle segédeszköz nélkül (egyedül kétnaponta fehérjepor) elérem, amit kitűztem" - írta a fotóhoz Kriszta, amit a life.hu szúrt ki.