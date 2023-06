"Évek óta figyelték a munkásságomat. Régóta foglalkozom ugyanis a magyar identitás népszerűsítésével, persze nem azért, hogy jutalmat kapjak érte. Sokat utazgattam, hogy megismerjek különböző kultúrákat, s hazaérve ráébredtem, hogy a magyarság is milyen színes, szeretném ezt közelebb hozni az emberekhez. Megírtam a Fehérlófia című musicalt a Nemzeti Lovas Színháznak, írtam dalokat a Trianon Múzeumnak. Nemrég pedig felénekeltem a Bánk bán musicalből a Hazám, hazám című áriát, annak apropójából, hogy magyar földön nekem is van egy szeletem: a házam jogilag is az enyém lett, a saját teraszomon rögzítettem a dalt! Azt hiszem, ez lehetett az a pont, amikor eldöntötték, hogy szeretnének kitüntetni" – mondta a Ripostnak Viktor, aki immár két éve él jurtájában, a birtokhoz tartozó házrészt pedig nyilvános spirituális központtá szeretné alakítani.