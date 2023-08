"Amikor összejöttünk, megfogadtam, hogy mindent csak szép lassan csinálunk, nem sietünk el semmit. Tartottuk is magunkat ehhez, fél évig szinte közös képet sem raktunk ki. A dominikai utazás tényleg vízválasztó volt, de nálunk ez nagyon jól sült el, nagyon passzolunk, szeretjük és támogatjuk egymást. Ez nem azt jelenti, hogy nálunk sosincs vita vagy nézeteltérés. Dehogy nincs! Mi is szoktunk vitatkozni és szerintem teljesen normális, hogy vannak dolgok, amikben nem ugyanaz a véleményünk. De azért is működik ilyen jól a kapcsolatunk, mert mindent meg tudunk beszélni és elfogadjuk a másik véleményét!"

Csutit arról kérdezte a Bors a közelgő évfordulóval kapcsolatban: ha ilyen stabil a kapcsolat, mi a következő lépés, elvált emberként mit gondol a házasságról.

A házasság intézményében nem csalódtam, az szép és szent dolog. Isten színe előtt örök hűséget esküdni egymásnak, az a családnak is fontos. Biussal mostanra nagyon komoly és stabil lett a kapcsolatunk, együtt fekszünk, együtt kelünk, szinte mindent együtt csinálunk. Ha ilyen jól haladnak a dolgok, még szintet is léphet a kapcsolatunk

- nyilatkozta Csuti.