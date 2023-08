A színésznek teljesen tönkre ment az élete a függősége miatt. Kisfiát sem láthatja, megromlott a viszonya a családjával és felesége is elvált tőle, míg ő próbált leszokni az alkoholról - írja az Origo.

Molnár Gusztávot két jó barátja fizette be a szigorú elvonóra, hiszen már ők is látták, hogy életveszélyben van a színész, annyit kértek tőle, hogy most az egyszer csinálja végig a programot. Úgy tűnik, hogy sikeres volt a kezelés és az, hogy elszigetelték mindenkitől, ugyanis nemrég hazaengedték. Hosszú idő után elhagyta a komlói rehabilitációs központot, 265 napot töltött az elvonón. Egy bejegyzésben tudtatta is, hogy otthon van, nemrég pedig egy sokkoló fotót is mutatott magáról.