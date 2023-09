A siófoki Plázson búcsúztatta a nyarat Korda György és Balázs Klári. A szervezők változtattak a fellépők sorrendjén, aminek köszönhetően Kordáék voltak a napi program utolsó előadói, így este tizenegykor léphettek a közönség elé. Nagyon várták már, hogy előadhassák a legismertebb slágereiket, de azért egy picit tartottak is a késői kezdéstől.

– Remélem, nem leszünk túl álmosak, mert most már nehezebben bírjuk az éjszakázást. Kérdeztük, miért volt szükség a cserére, mire azt mondták, hogy a megrendelő kérése volt. Ez nem a népszerűség átka, hanem az áldása – kezdte a hot! magazinnak Klárika.

Balázs Klári maga rendezte be az új lakást

A fellépésekre való utazással töltik az idejük jó részét – emiatt már nem is kívánják a rájuk korábban annyira jellemző nagy nyaralásokat –, ezúttal is meg kellett járniuk a Budapest–Siófok útvonalat oda és vissza is. Így aztán nem meglepő, hogy egy ilyen buli után jólesik hazatérni az otthonukba. Ez most már nem a nevezetes rózsadombi Korda-villa, hanem egy nagypolgári lakás, szintén a budai oldalon. Korda György sajnos mégsem tudja megszokni az új helyet, még mindig visszavágyik a régi házba.

– Már nem utazunk el, mint egykor, nemigen ülünk repülőre sem. Otthon pihenünk az új lakásunkban, amelyet én teljesen megszoktam, de Gyuri visszavágyik a régi házba. A megszokás nagy úr, és itt évtizedekről beszélhetünk. Pedig teraszunk is van, lehet ott beszélgetni a barátokkal, vagy akár pókerezni is.

Nekem ez így egyfelől egyszerűbb is, ugyanis magam rendeztem be a lakást, én tartom rendben, ez egy kisebb otthon esetén sokkal könnyebb feladat, mint egy nagy háznál – mesélte Klárika, aki ráadásul szenzációs bejelentéssel is szolgált. – A terv egyelőre az, hogy túléljük a nyarat és kora őszt. De a tréfát félretéve,

egy igazán nagy bejelentéssel kívánunk előrukkolni: mostantól publikus, hogy 2024. május 11-én a Papp László Sportarénában Korda 85 és Balázs Klári nagykoncert lesz, Fiatalság – bolondság beszédes alcímmel.

– Ehhez kérjük a Jóistent, hogy adjon erőt, jó egészséget! – mondták egyszerre lelkesen.