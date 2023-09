Még a legrutinosabb sztárt is megviseli, ha a külvilág bántja, kritizálja. Ez a sok negatív behatás, az önvád és az érzelmi zűrzavar is okozhat lelki és fizikai kimerültséget. Mellette ott van a gyász is, amit ilyenkor megél az ember, annak ellenére, hogy van már új kapcsolata. Ilyenkor meg kell szűrnie az információkat, kerülnie kell a támadásokat.