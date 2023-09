Tavaly novemberben vitte be egy barátja egy komlói rehabilitációs intézetbe, gyakorlatilag az utolsó pillanatban. A színész olyan súlyos függő volt, hogy az orvosok azt mondták, ha nem kerül le Komlóra, nem éli túl a 2022-es évet.

Gusztáv nem kevesebb mint 256 napot töltött az említett intézményben, ahol nagyon szigorú szabályrendszer szerint élt. Minden napja pontosan be volt osztva, egymást követték az egyéni és csoportos terápiák, sporttevékenységek. Mindemellett a színész teljes elszigeteltségben élt, telefont sem használhatott és látogatókat sem fogadhatott. Ezekre azért volt szükség, hogy csak és kizárólag a felépülésére koncentráljon.

Miután körülbelül két hónapja kijött a rehabról, a soványságával nagyon ráijesztett a rajongóira, ám azóta kiderült, hogy csak a sok edzéstől és az egészséges étkezéstől fogyott le.

Óvatos a nőkkel

Ismeretes, hogy a színész 2023 augusztusában Skype-on vált el feleségétől, Fazekas Vivientől, aki azóta új életet kezdett. A Bors kíváncsi volt arra, hogy Gusztáv vajon mennyire nyitott egy új románcra most, hogy 256 napon át élt egy rehabilitációs intézetben, és persze azóta is folyamatosan dolgozik magán. Vajon belefér-e az életébe most egy szerelem?

– Jelenleg nincs nő az életemben, de most nem is ezen van a fókusz. Nagyon élvezem azt az önismereti utazást, amin részt veszek, elsősorban magamon szeretnék dolgozni. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy

a múltban sok csalódás ért, ezért megígértem magamnak, hogy a továbbiakban óvatosabb leszek a szívügyekkel

– árulta el a Borsnak Gusztáv.