Szakmailag a csúcson van a TV2 sztárja, Sydney van den Bosch, de a magánéletében súlyos problémák gyötrik: a Szerencselány és férje, Egerszegi Tamás labdarúgó házassága végleg megromlott, így a TV2 sztárja és a sportoló a válás mellett döntöttek.

Sydney a Szerencsekerék adásában

Első ránézésre egy mosolygós, sikeres nő benyomását kelti az egykori szépségkirálynő, aki nemcsak a TV2 Szerencsekerék című vetélkedőjének háziasszonyaként bűvöli el a tévénézőket, de idén a Dancing with the Stars színpadán táncosként is bizonyíthat.