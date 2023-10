A Több, mint tánc tematika szerint önmagukat kellett megmutatni a Dancing with the Stars versenyzőinek. Krausz Gábor az elvált férfiaknak ajánlotta a táncát. Az előadás előtti kisfilmben pedig megdöbbentő őszinteséggel beszélt a válásáról. Pofonként élte meg a történteket, romokban hevert, ám az újrakezdéssel kapcsolatos gondolatait is megosztotta - írja a Bors.

"A nyár közepén kiderült, hogy mi el fogunk válni, amit magam sem hittem volna. Ez mindig egy pofon, főleg, hogy ha váratlanul jön. Nagyon nehéz feldolgozni, hogy ami megszokott volt, mostantól nincs. Hogy kifelé erőt mutass, miközben belül romokban vagy"

- kezdte Krausz Gábor. Elmondta, a válást úgy élte meg, hogy csenddel vette körbe magát. "Átgondoltam, miben hibáztam, sok segítséget kaptam a családomtól, a barátaimtól. Nagy szerencsém volt, hogy találtam egy hobbit, amit elkezdtem szeretni, ez pedig a tánc."