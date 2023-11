Csütörtök este minden kiderül, Jákob Zoli meghozza az idei Nagy Ő legfontosabb döntését, vagyis kiválasztja azt a lányt, akiben megtalálhatja az igaz szerelmet. Ki mást is kérdezhettünk volna a témában, mint a műsor főszereplőjét. Zolit a két döntős lányról is beszélt, akikről persze még senki sem tudhatja, hogy pontosan kik lesznek ők - írja a baon.hu.

– Az egyik lány inkább a külsejével fogott meg, aztán A Nagy Ő alatt kiderült, hogy a belső szépsége is megvan. Intelligens, ez kiderült a beszélgetések során. A másik lány viszont a lelkével fogott meg leginkább, de külsőre is tetszik

– magyarázat választását a Nagy Ő.

A nagy döntéseket mindig nehéz meghozni, Zolinak pedig a saját magánéletéről, a szerelmi életéről kellett ezúttal egy nagyon fontos döntést meghoznia, amiről bevallotta, tényleg nem volt egyszerű.

– Nagyon nehéz volt már az utolsó négy lányt is kiválasztani. Nagyon hasonló kaliberű lányok voltak, már olyan szempontból, hogy helyesek is és sikeresek is, és mindegyikben vagy egy kis plusz – tette hozzá.

Jákob Zoli arról is beszélt, hogy mit keresett a műsorban.

– Az az érdekes benne, hogy teljesen különböző külsejű lányok maradtak bent a végén, és elsősorban nem is a külsőt kerestem. Inkább a belső tulajdonságaik voltak fontosak, tehát például hogy hogyan tudtam velük a randikon beszélgetni. Az is nagyon fontos volt, hogy mennyire érdeklődtek irántam – árulta el Zoli.

A Nagy Ő végső döntése kiderül a csütörtök esti adásból.