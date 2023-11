A Dancing with the Stars fiatal sztárja úgy érzi, az édesanyjától megfelelő értékeket vett át. "Ha mondhatok ilyet, kiskoromban eléggé el voltam kényeztetve, minden játékot megkaptam, amit kértem. A nevem jelentése „Isten ajándéka", édesanyám pedig így is tekintett rám kiskorom óta. Amikor kamaszodni kezdtem, ő szigorúbb lett. Akkor íratott be táncra, színitanodába, zongorára, hogy kiderüljön, miben vagyok a legtehetségesebb" - mesélte Hunyadi Donatella a hot! magazinnak.

A fiatal lány hozzátette, az édesanyjától sok értéket kapott, az édesapja azonban semmilyen szerepet sem játszott az életében.

Édesapámmal tizennyolc éves korom óta kétszer találkoztunk, olyan körülmények között, ami nem gyereknek való, de erről nem szeretnék többet beszélni. Tizennyolc éves koromban megkeresett, hogy szeretné tartani velem a kapcsolatot, de nem sikerült olyan viszonyt kialakítani, amelyet szeretett volna, én pedig nem tudok rá apaként tekinteni."

Elárulta, hogy ennek ellenére valamilyen szinten tartják a kapcsolatot az édesapjával, ugyanis hetente többször beszélnek telefonon, és mindig érdeklődik felőle. "Ám ezeket nem tudom úgy fogadni, mintha egy apa mondaná... Nem tizennyolc évesen kell elkezdeni apának lenni, így nem is alakult ki az az érzelmi kapcsolat, ami felnőttként meg felesleges" - tette hozzá.