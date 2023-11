Vasárnap este az egész országot lenyűgözte az égen megjelenő sarki fény, mely vöröses, lilás színben pompázott.

A jelenséget számos településen lencsevégre kapták, azonban csak kevesen tudják, minek is volt köszönhető a látvány.

Az égi folyamat hátterében a beérkező napkitörés miatt kialakuló geomágneses háborgás áll, azonban ez esetben a háborgás hatására a magnetoszféránk belsőbb régióiból a bolygónkat körbeölelő köráramba áramlott át hőenergia, és ez okozta a fénylést.

Sokan zöldesnek ismerik a sarki fényt, ám a színt az határozza meg, hogy milyen légköri gáz vesz részt a jelenségben.

Általában az alacsonyabban (100-150 kilométer) lévő oxigén zöld színű fénylése az, amit a sarkvidékeken oly gyakran látni. A vörös árnyalata lehet az oxigén egy másik energiaszintű gerjesztésének eredménye, illetve kötődhet a nitrogénhez is – ez utóbbi gáz a zöld kivételével számos színt hozhat létre, a narancsos és a lilás árnyalat hozzá köthető.

Fotó: Szabó Róbert csillagász / veol.hu

Néhány éve fedezték fel, hogy ez, a normál sarki fénynél gyakran jóval délebbre is megjelenő fura vörös ív nem is sarki fény, hanem egy némiképp hasonló okhoz köthető, ám másképp kialakuló jelenség. Magyar neve nincs, az angol nevének rövidítése SAR, ami mögött a sub auroral arc vagyis sarki fény alatti ív kifejezés áll - írja a tenyek.hu.